ಹಿರೇಬಾಸೂರು: ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ

<p><strong>ಸಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ</strong>: ಸಮೀಪದ ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ನದಿ ತೀರದ ಹಿರೇಬಾಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆಗೋಧೂಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ, ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ, ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವರುಗಳ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವವು ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. </p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಚಕರು ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕಳಸಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ರಥಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. </p>.<p>ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ರಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತರು ರಥವನ್ನು ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ರಾಜಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಎಳೆದರು. ಕರಿಮೆಣಸು-ಮಂಡಕ್ಕಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎಸೆದರು. </p>.<p>ತೇರಿನ ಗಾಲಿಗಳಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆದು ಹರಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. </p>.<p>ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಸುಡುವ ಮೂಲಕ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಲಾಯಿತು. ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಜಾನಪದ ಮೇಳಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದವು. ಗ್ರಾಮದ ನವ ವಧು- ವರರು ತೇರಿನ ಗಾಲಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆದು ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. </p>