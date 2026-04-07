ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪಚುನಾವಣೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಮತಯಾಚನೆ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣ ಸಚಿವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಪರವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಗರದೇವತೆ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇಗುಲದ ಸಮೀಪ ತೆರದ ವಾಹನ ಏರಿದ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋ ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕನನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಬಿಳಿ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ, ಕಪ್ಪು ಕನ್ನಡಕ ಧರಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ತ ಕೈಬೀಸಿಸಿದರು. ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತ, ರಸ್ತೆಯ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾವುಟ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ರಾರಾಜಿಸಿದವು.

ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇಗುಲದಿಂದ ಹೊರಟ ರೋಡ್ ಶೋ ಹೊಂಡದ ವೃತ್ತ, ಕಾಯಿಪೇಟೆ, ಚಾಮರಾಜ ಪೇಟೆ, ಚೌಕಿಪೇಟೆ, ಮಹಾರಾಜ ಪೇಟೆ, ಹಳೆ ಬೇತೂರು ರಸ್ತೆ, ಅಹ್ಮದ್ ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಯಿಪೇಟೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದ ಬಳಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ರೋಡ್ ಶೋ ಸೇರಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರು ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.

ಚೌಕಿಪೇಟೆಯ ಬಕ್ಕೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದ ಬಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಹಾಗೂ ಸಂಸದೆ ಡಾ.ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ತೆರೆದ ವಾಹನ ಏರಿ ರೋಡ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಝಾಂಜ್, ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಸೇರಿ ಇತರ ಕಲಾತಂಡಗಳು ರೋಡ್ ಶೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿಸಿವೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ ಸಲೀಂ ಅಹಮ್ಮದ್, ಶಾಸಕರಾದ ಹ್ಯಾರಿಸ್, ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್, ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮುಖಂಡರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.