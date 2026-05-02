ಬಳ್ಳೇಶ್ವರ: ಮೇ 3ರಂದು ನಾಗಶಿಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ

ಹೊನ್ನಾಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೇ 3ರಂದು ನೂತನ ನಾಗಶಿಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೇ 2ರಂದು ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಗೋದೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ತೋರಣ ಮುಹೂರ್ತ, ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ನಾಂದಿ ಮಂಗಳ, ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ, ನವಗ್ರಹ ಹೋಮ, ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ, ಸೂತ್ರ ಬಂಧನ, ಅದಿವಾಸನ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಸಾಹಿತಿ ದರ್ಶನ್ ಬಳ್ಳೇಶ್ವರ್ ಅವರು, ಮೇ 3ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.10ಕ್ಕೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವಿಧಿ, ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ, ವನಕ ಪ್ರದಾನ, ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಭಗವಾನ್ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹೊಂಬುಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾಗಶಿಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಂತರ, ನಡೆಯುವ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹಿರೇಕಲ್ಮಠದ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಭಗೀರಥ ಗುರುಪೀಠದ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕನಕ ಗುರುಪೀಠದ ಈಶ್ವರಾನಂದಾಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕುಂಚಿಟಿಗ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶಾಂತವೀರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಶಾಸಕ ಡಿ.ಜಿ.ಶಾಂತನಗೌಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ದಿಗಂಬರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಪ್ರಮೋದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಪಿ.ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ, ಭದ್ರಾವತಿಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಂದ್ ಜೈನ್, ಚಳ್ಳಕೆರೆಯ ಪಿ. ಭರತ್ರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ