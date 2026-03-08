ವೈದಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಹುನ್ನಾರದಿಂದ ಬಸವ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ: ಜೆ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ ಆತಂಕ

<p><strong>ಜಗಳೂರು</strong>: ‘ವೈದಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಹುನ್ನಾರದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಹಾಗೂ ವೈಚಾರಿಕ ಶರಣತತ್ವ ಚಿಂತನೆಗಳು ವಿನಾಶಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ವಿಜಾಪುರದ ಶರಣ ತತ್ವ ಚಿಂತಕ ಜೆ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಣೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ದಾಸೋಹ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ‘ದಾಸೋಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉತ್ಸವ’ದ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ‘ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಶರಣ ತತ್ವಗಳ ಚಿಂತನೆಗಳು’ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಜಗ್ಗದೆ ವಚನ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೂಲಕ ಬಸವತತ್ವವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಮನುಸ್ಮೃತಿಯ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ ಪದ್ದತಿ, ಜಾತೀಯತೆ, ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಬಸವತತ್ವ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಮಾನವೀಯ ತತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೋಮ, ಹವನ, ಮಠ ಪರಂಪರೆಗಳಿಗಿಂತ ಮಠಗಳನ್ನು ಅನುಭವ ಮಂಟಪಗಳನ್ನಾಗಿಸಿ ಅರಿವಿನ ಲಿಂಗಾಯತರಾಗಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ದಾಸೋಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಬಸವ ಬದ್ದತೆಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬಸವ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿಸಲಾಗುವುದು. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದ ಸಮತಾ ಜ್ಯೋತಿಯು ನಂದಿ ಹೋಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ದೊಣೆಹಳ್ಳಿ ದಾಸೋಹ ಮಠದ ಸಂಚಾಲಕ ದೊಣೆಹಳ್ಳಿ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಶಿರಸಂಗಿ ಮಠದ ಬಸವ ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮುರುಘಾಮಠದ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕದಳಿ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ವಚನ ಗಾಯನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾನಾಮಡಗು ದಾಸೋಹ ಮಠದ ಐಮಡಿ ಶರಣಾರ್ಯರು, ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿ.ಟಿ.ನಂದೀಶ್, ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರೇಶ್, ಬಸವ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನರೇಶಪ್ಪ, ಸರ್ವಮಂಗಳಮ್ಮ, ಶೈಲಜಾಬಾನು, ಮಂದಾಕಿನಿ, ಹುಚ್ಚಪ್ಪ, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಹಲಸಂಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>