‘ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ’

ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ: 'ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್.ಬಸವಂತಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಹರೋಸಾಗರದಿಂದ ಕೋಟೆಹಾಳು ಮತ್ತು ಮರಬನಹಳ್ಳಿಯವರೆಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕುವ ₹ 4 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆಯು ಹದಗೆಟ್ಟು, ವಾಹನ, ಜನ– ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತಹ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರಸ್ತೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ, ವಾಹನ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಂಚಾರ, ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಜ್ ವೀಲ್ ಜೋಡಿಸಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಹೊನ್ನಾಳಿ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಸೇರಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ಜಿ.ಪ್ರಕಾಶ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಎ.ಇ.ಇ. ರವಿಕುಮಾರ್, ಜೆ.ಇ. ಧನರಾಜ್, ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿ.ಜಿ.ಅಮಿತ್, ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ, ಅವಿನಾಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>