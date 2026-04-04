ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದ ಭಕ್ತಿ

ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ: ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ದೇಗುಲದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನರ 'ಉಧೋ.. ಉಧೋ...' ಎಂಬ ಉದ್ಘೋಷದ ಮಧ್ಯೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಸಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪುಷ್ಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ವಿವಿಧ ದೇವತೆಗಳ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನ ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.</p>.<p>ದೇವಿಯ ಕಳಶ ಮತ್ತು ಬೆತ್ತವನ್ನು ಮೂವತ್ತು ಅಡಿ ಉದ್ದ, ಎರಡು ಅಡಿ ಸುತ್ತಳತೆಯ ಸಿಡಿ ಕಂಬದ ತುದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಮೂರು ಸುತ್ತು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ 'ಉಧೋ...' ಎಂಬ ಭಕ್ತರ ಘೋಷಣೆ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತು.</p>.<p>ಒಂದೇ ಎತ್ತನ್ನು ಹೂಡಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಪಾನಕದ ಬಂಡಿಯನ್ನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಎಳೆಯುವ ದೃಶ್ಯ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿತು. ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನದ ದಾರಿಗಳು ದೇವಿಯ ಭಕ್ತರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>