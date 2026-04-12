ದಟ್ಟ ಮಂಜಿನಿಂದ ಕುಸಿದ ಮಾವಿನ ಫಸಲು

ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ: 'ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ' ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಮಾವಿನ ಪೂರೈಕೆಯು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡನೇ ವಾರ ಬಂದರೂ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಮಾವಿನ ಹೂ ಮತ್ತು ಈಚುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ದಟ್ಟ ಮಂಜಿನ ಕಾರಣ ಅವು ನೆಲಕ್ಕೆ ಸುರಿದು ಫಸಲು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಬೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈಸುಡುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.</p>.<p>'ಮಾವಿನ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂ ಮತ್ತು ಈಚುಗಳು ಮಂಜಿನ ಕಾರಣ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಿವೆ. ಈಗಿರುವ ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಜಿಗಿ ಕಲೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಹಣ್ಣು ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ರೈತರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬದಾಮ್, ರಸಪೂರಿ, ಸಿಂಧೂರ, ತೋತಾಪುರಿ, ನೀಲಂ ತಳಿಯ ಮಾವನ್ನು ರೈತರು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದು ಮುಂಗಡ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ ಸಿಗುವುದು ದುಸ್ತರ' ಎಂದು ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಇಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಕೊರತೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದಲೂ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಾಯಬೇಕು' ಎಂದೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>