‘ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವೈಕ್ಯ’

ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ: 'ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಏಕತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿದ್ವಾಂಸ ವೇ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಐಯ್ಯಂಗಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಸಮೀಪದ ದಾಗಿನಕಟ್ಟೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಶ್ರೀದೇವಿ– ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೇದಭಾವವೂ ಇಲ್ಲದೇ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೃತಾರ್ಥ ಭಾವನೆ ಮೂಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.

'ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನಡೆಯುವ ರಥೋತ್ಸವ ಭಕ್ತರನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ ದುರ್ಗುಣ ದೂರ ಮಾಡುವುದು. ಅನ್ನದಾನ ಜನತೆಯ ಹಸಿವನ್ನು ದೂರಮಾಡಲು ಕಾರಣೀ ಭೂತವಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಸೇವಾಕರ್ತರಾದ ದಾಗಿನಕಟ್ಟೆಯ ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260504-43-781286699