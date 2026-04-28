ಶಿವ ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ: ಇಲ್ಲಿನ ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿ.ವಿ. ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಶಿವ ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಏ. 29ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನಿಂದ ಅಂದಾಜು ₹ 35 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ, ಪಾಕಶಾಲೆ, ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆ, ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಈಶ್ವರೀಯ ವಿ.ವಿ. ಶಾಖೆಯ ಸಂಚಾಲಕಿ ನೀಲಾ ಅಕ್ಕ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>