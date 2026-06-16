ಏರು ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ದರ; ರೈತನಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ

<p>ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ: ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಟೊಮೆಟೊ ದರ ಏರು ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಲಾಭ ತಂದಿದೆ.</p>.<p>ಸೋಮವಾರದ ಸಂತೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 25 ಕೆ.ಜಿಯ ಒಂದು ಕ್ರೇಟ್ ₹1,000 ದಿಂದ ₹1,100ಕ್ಕೆ ಬಿಕರಿಯಾಯಿತು. ಸಂತೆಗೆ ಆವಕವಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಅಂದಾಜು 30 ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಗತ್ಯದಷ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಮಳೆಯ ಅಭಾವದಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೂರೈಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಎರಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ದರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ’ ಎಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಗಾರ ಪಿ.ಮಹಮದ್ ಅಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಬಸವಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 20 ರೈತರು ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕ್ರೇಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ₹100ರಿಂದ ₹150 ದರ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ನಷ್ಟವೂ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಉತ್ತಮ ದರ ದೊರೆತಿದೆ’ ಎಂದು ರೈತ ಯೋಗೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ಟೊಮೆಟೊ ದರ ಈಗ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹ 60 ಆಗಿದೆ. ಮಳೆಯ ಅಭಾವ ಮುಂದುವರಿದರೆ 2021ರಲ್ಲಿ ಆದಂತೆ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹150 ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ರೈತ ಮುಹೀಬ್ ಅಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಟೊಮೆಟೊ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾದರೆ ಬಡವರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ’ ಎಂದು ಸಂತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರಾದ ಸುಜಾತಾ ಮತ್ತು ಹಾಲಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 30 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇದೆ. ಮಿಶ್ರ ತಳಿಯ ಟೊಮೆಟೊ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ 30ರಿಂದ 40 ಟನ್ ಇಳುವರಿ ಇದ್ದು, ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅದು ಕೇವಲ 15 ಟನ್ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೌರಭ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-43-1422455415</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>