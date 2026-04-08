ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆಂಡಾರ್ಚನೆ, ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೂಳಾರ್ಚನೆ

ಬೆಳಗುತ್ತಿ (ನ್ಯಾಮತಿ): ಗ್ರಾಮ ದೇವರುಗಳಾದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕೆಂಡಾರ್ಚನೆ ಮತ್ತು ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೂಳಾರ್ಚನೆ, ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ತೀರ್ಥಲಿಂಗೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ಸವ ಮಂಗಳವಾರ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಗುಗ್ಗಳ, ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೂಳಾರ್ಚನೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಕಲ ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ, ಪುರುವಂತರ ಪುರುವಂತಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿತು. ಭಕ್ತರು ಗುಗ್ಗಳಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆಂಡದ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೊತ್ತ ಭಕ್ತರು ತುಳಿದ ನಂತರ ಇತರರು ಕೆಂಡವನ್ನು ತುಳಿದು ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಪರವು ನಡೆಯಿತು. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದರು.