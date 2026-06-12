ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 12ರಿಂದ 14ರವರೆಗೆ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ

<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ‘ಫೋಟೊಗ್ರಾಫಿ, ವಿಡಿಯೊಗ್ರಾಫಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಬಮ್ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 12ರಿಂದ 14ರವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಫೋಟೊಗ್ರಾಫರ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೊಗ್ರಾಫರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಲಹೆಗಾರ ಮಾಲತೇಶ ಅರಸ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಿಕಾನ್, ಸೋನಿ, ಕೇನಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಉಚಿತ ಸರ್ವೀಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮನು ಎಂ. ದೇವನಗರಿ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸುಮಾ ಕಲ್ಲೇಶ್, ರಮೇಶ್, ರಂಗನಾಥ್, ರಶ್ಮಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-43-1001077310</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>