ದಾವಣಗೆರೆ: ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಫುಡ್ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಯಶವಂತರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

'ಅಕ್ಕಿ 5 ಕೆ.ಜಿ, ಬೇಳೆ, ಸಕ್ಕರೆ, ಶಾವಿಗೆ ತಲಾ 1 ಕೆ.ಜಿ ಹಾಗೂ 1 ಲೀಟರ್ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಫುಡ್ಕಿಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಸಂಸದೆ ಡಾ.ಪ್ರಭಾ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ ಶಾಮನೂರು ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಫುಡ್ಕಿಟ್ ಮೇಲಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 'ಹಸ್ತ'ದ ಗುರುತು ಕೂಡ ಚೀಲದ ಮೇಲಿದೆ' ಎಂದು ಭಾನುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಕಿಟ್ ತೆರೆದು ವಿವರಿಸಿದರು.

'ಮಾರ್ಚ್ 20ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಫುಡ್ಕಿಟ್ ಹಂಚಲಾಗಿದೆ. ಮತದಾರರಿಗೆ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ವಾಮಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಸಂಸದೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

'ರಂಜಾನ್ಗೂ ಒಂದು ದಿನ ಮುನ್ನ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯಿತು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಫುಡ್ಕಿಟ್ ನೀಡದೇ ರಂಜಾನ್ಗೆ ವಿತರಿಸಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಓಲೈಕೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ. ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೂಗಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸವರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.

'ಶಾಮನೂರು ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ 4 ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಣ, ಹೆಂಡದಂತಹ ಆಮಿಷ ಹಾಗೂ ತೋಳ್ಬಲವನ್ನು ಬಳಸಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸುವುದು ಈ ಕುಟುಂಬದ ಪದ್ಧತಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 'ಬಿ' ಫಾರಂ ಕೂಡ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

'ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸಚಿವ, ಸಂಸದರ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ರಾಜಶೇಖರ್ ದೂರಿದರು.

ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಡಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಗಾಯತ್ರಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ, ಬಿ.ಜಿ. ಅಜಯ್ಕುಮಾರ್, ಕೋಳೆನಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಎಂ. ಸತೀಶ್, ಲೋಕಿಕೆರೆ ನಾಗರಾಜ್, ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

'ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾರತಮ್ಯ ನೀತಿ'

'ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯವರೆಗೂ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿ ಇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಾಹನಗಳನ್ನು 300 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚುನ