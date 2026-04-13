ಹರಪನಹಳ್ಳಿ (ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ): ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಹರಪನಹಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಅದಲು ಬದಲಾಗಿ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಅಂಧತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಮರಳಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ತೆಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಪುತ್ರ ಹಾಲೇಶ್ (18) ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಯು.ಜೆ.ಎಂ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಿಯು ಓದಿದ್ದ ಇವರು ಈಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ 450 (ಶೇ 90) ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಹಾಲೇಶ್ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ರೈಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಹೊರಟು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ದಾವಣಗೆರೆ ತಲುಪಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವ ಗ್ರಾಮ ತೆಲಿಗಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಬರುವಾಗ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಧನಂಜಯ್ ಎಂಬುವವರ ಬ್ಯಾಗಿನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಅದಲು ಬದಲಾಗಿ ಮನೆಯತ್ತ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾಗೃತರಾದ ಹಾಲೇಶ್, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ಹಣವಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಧನಂಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಸೋಮವಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.

ಹಾಲೇಶ್ ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.