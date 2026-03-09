ಸೋಮವಾರ, 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdavanagere

ಫೋನ್‌ ಕರೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ ಡಿಸಿ: ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಸಕ ಹರೀಶ್‌ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:34 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:34 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಜಿ.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ
ಜಿ.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ
ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳಿಗೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರ ಫೋನ್‌ ನಂಬರ್‌ ಕರೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
-ಜಿ.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
Davanagere

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT