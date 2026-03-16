ಹರಿಹರ: ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ

ಹರಿಹರ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬಾಹ್ಮಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ರಂಜಾನ್ ಉಪವಾಸ ಇರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೆರೆದರು. ನಗರದ ಕಾಳಿದಾಸ ನಗರದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. 'ಬೇರೆ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಪಂಥದವರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುವ, ಹೀಯಾಳಿಸುವ ಈಗಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿಯಂತಹ ಸಾಮರಸ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂದಿಗಾವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 'ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮೀಯರ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ' ಎಂದು ಪಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಂಜುಮನ್ ಎ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈರೋಜ್, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಠದ ವಿವೇಕಾನಂದಸ್ವಾಮಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಎಂ.ಆರ್.ಸೈಯದ್ ಸನಾಉಲ್ಲಾ, ಬಾಬು, ಸಿ.ಎನ್.ಹುಲಿಗೇಶ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿ.ಮಗ್ದುಮ್, ಹಲಗೇರಿ ನಜೀರ್ ಅಹ್ಮದ್, ರಹಮತ್ ಉರ್ ರಹಮಾನ್, ಇನಾಯತ್ ಉಲ್ಲಾ ಕನವಳ್ಳಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.