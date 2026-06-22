ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ನೇರ, ನಿಷ್ಠುರತೆಗೆ ಹೆಸರು ಗುರುಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p>ಪಾಂಡೋಮಟ್ಟಿ (ಚನ್ನಗಿರಿ): ‘ಎದುರಿಗೆ ಹೊಗಳುವಿಕೆ, ಮರೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗಳಿಕೆ ಇಂದಿನ ಜನರ ತತ್ವವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಿವಶರಣರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ನುಡಿದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವ ಶರಣರಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಪಾಂಡೋಮಟ್ಟಿ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಗುರುಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಂಡೋಮಟ್ಟಿ ವಿರಕ್ತ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ 884ನೇ ಮಾಸಿಕ ಶಿವಾನುಭವ ಹಾಗೂ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಅವರ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಬೇಡವಾದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದರೆ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ಋಣ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಮಮತೆ, ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಕಾಳಜಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶರಣರು ಲಿಂಗಾಚಾರ, ಸದಾಚಾರ, ಶಿವಾಚಾರ, ಗಣಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಮೃತ್ಯುಚಾರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅವನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೇಲಿದೆ. ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಮೊದಲು ಭತ್ತ ತಿಕ್ಕುವುದನ್ನು ಕಲಿ, ಅದೇ ನಿನಗೆ ಪಾಠ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಕೊನೆಯುಸಿರುವವರೆಗೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಸಮರ್ಥ ಶಾಮನೂರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕಾರಿಪುರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಗಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ ಗೌಡ, ಬಸವ ಟಿವಿಯ ಕಿರಣ್ ಜಾಕೋತೆ, ಇಂಚರ, ಎಸ್. ಬಸವರಾಜಯ್ಯ, ಟಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಕುಮಾರಪ್ಪ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಎಂ.ಯು. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಎಂ.ಬಿ. ನಾಗರಾಜ್, ಧನಂಜಯ್, ಟಿ.ವಿ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-43-754640495</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>