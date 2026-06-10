ಬುಧವಾರ, 10 ಜೂನ್ 2026
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ಚನ್ನಗಿರಿ ಭದ್ರಾ ನಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಣದೆ ರೈತರು ಕಂಗಾಲು

Published : 10 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
Last Updated : 10 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
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