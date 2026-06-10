ಚನ್ನಗಿರಿ ಭದ್ರಾ ನಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಣದೆ ರೈತರು ಕಂಗಾಲು

<p><em>ಎಚ್.ವಿ. ನಟರಾಜ್</em></p>.<p>ಚನ್ನಗಿರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 11,000 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುವ ಭದ್ರಾ ನಾಲೆ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಣದೇ, ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರು ತಲುಪದೇ ರೈತರು ಕಂಗಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2006ರಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್- ಬಿಜೆಪಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ನಾಲೆಯ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡು 20 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದು, ಭದ್ರಾ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿದೆ.</p>.<p>ಭದ್ರಾ ನಾಲೆಯ ಎರಡು ಏರಿಗಳ ಮೇಲೂ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೋಪಾನ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲೆಯ ತಡೆಗೋಡೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಭದ್ರಾ ನಾಲೆ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ದೇಗುಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಕೊಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿಯವರೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ 60 ಕಿ.ಮೀ. ಅಂತರದವರೆಗೂ ಭದ್ರಾ ನಾಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ. ದೇಗುಲದಹಳ್ಳಿ, ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ, ಹರೋಸಾಗರ, ಸಾಗರಪೇಟೆ, ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ, ಸೋಮಲಾಪುರ, ಕೆರೆಬಿ ಳಚಿ, ಚಿಕ್ಕಕೋಗಲೂರು, ಗೆದ್ದಲಹಟ್ಟಿ, ತೋಪೇನಹಳ್ಳಿ, ಮೆದಿಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಕೊಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಅಳಲು.</p>.<p>ನಾಲೆಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಬೇರು ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ನೀರಿನೊಳಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ನಾಲೆಯೊಳಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಲಿಕ್, ಕಸ–ಕಡ್ಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನೀರಿನ ಸುಗಮ ಹರಿವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿವೆ. ಅಂತೆಯೇ ನೀರು ನಾಲೆಗುಂಟ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪದೇ ರೈತರು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ನಾಲೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸೇತುವೆಗಳು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡು ಬೀಳುವ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ತಡೆಗೋಡೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸೋಪಾನಕಟ್ಟೆಗಳು ಕೂಡಾ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ದೇಗುಲದಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಸೇತುವೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಲೆಯ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಬಸವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ರಂಗನಾಥ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನಾಲೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪೊದೆ ಹಾಗೂ ಗಿಡಮರಗಳು ಬೆಳೆದಿರುವುದು ನಿಜ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನೀರಿನ ಸುಗಮ ಹರಿವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಚರಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. 15 ದಿನದೊಳಗೆ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಪೊದೆ, ಗಿಡಮರಗಳ ತೆರವು ಹಾಗೂ ಹೂಳು ಎತ್ತುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಭದ್ರಾ ನಾಲೆ ಎಇಇ ಬಿ.ಎಂ. ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-43-427794579</p>