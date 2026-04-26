ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಚನ್ನಗಿರಿ: 'ಕನ್ನಡ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ಭಾಷೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೇಖಕರಿಗೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಉತ್ಸಾಹ ಬರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತಾಳ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ನವನಗರದ ಹೇಮಶಂಕರ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಕಾಶನ ಹೊರ ತಂದಿರುವ ಚಂದ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಎಸ್.ಕೊಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಅವರ 'ಮೌನರಾಗದ ನೆಲದೊಳಗೆ' ಚೊಚ್ಚಲ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕವಿ ಚಂದ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಅವರು ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕವನ ಸಂಕಲನ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬರೆದಾಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಬರವಣಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ನಾನು ಈಗಲೂ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತೇನೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, ಗಾಂಧಿಯವರ ಕುರಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತೇನೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಇಂದುಮತಿ ಲಮಾಣಿ, ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕ ಸಿ. ರಂಗನಾಯ್ಕ, ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಎಚ್. ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಭರತ್ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ, ಕವಿ ಚಂದ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಕೆ.ಅನನ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂದೆ ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣಾ ನಾಯ್ಕ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಶಿಕ್ಷಕ ಯು.ಭೀಮಾನಾಯ್ಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಚನ್ನಗಿರಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಎಸ್.ವಿಷ್ಣುನಾಯ್ಕ, ಡಿ.ಕೃಷ್ಣಾನಾಯ್ಕ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆರ್.ವಾಣಿ ಬಾಯಿ, ಎಲ್.ದೇವೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ, ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪತಿ, ಎಲ್.ಲಿಂಗಾನಾಯ್ಕ, ಮೆಸ್ಕಾಂನ ಅವಿನಾಶ್, ಎಲ್.ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಯ್ಕ, ಅಶ್ವಿನಿ ಚಂದ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>