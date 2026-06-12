ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ

<p>ಚನ್ನಗಿರಿ: ‘ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಬಡ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇವುಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು’ ಎಂದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎಚ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಗುರುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ 2026ರ ಜೂನ್ 4ರವರೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು 30,56,383 ಬಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ₹126.65 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ 30 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 78,095 ಮಹಿಳಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ₹ 468.57 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 85,153 ಎಎವೈ ಹಾಗೂ ಬಿಪಿಎಲ್ ಪಡಿತರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೇ-ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 9,428 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ರಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗದಿಂದ 40,098 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 2023ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ₹524.08 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. ಯುವನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ 2025ರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ 1,806 ಪದವೀಧರರಿಗೆ ₹5.84 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಾಸಾದ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ₹ 4.45 ಲಕ್ಷ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಎಂ.ಆರ್. ಪ್ರಕಾಶ್, ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಬೀವುಲ್ಲಾ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಧು, ಆಂಜನಪ್ಪ, ಸಿಡಿಪಿಒ ನಿರ್ಮಲಾ, ಡಿಪೊ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಿದ್ದೇಶ್, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಎಇಇ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-43-795283587</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>