ಚನ್ನಗಿರಿ | ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ₹6.36 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ: ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜು ಶಿವಗಂಗಾ

ಚನ್ನಗಿರಿ: 'ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಜತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ₹6.36 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜು ಶಿವಗಂಗಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ತರಳಬಾಳು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಗಿರಿ-ನಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಚನ್ನಗಿರಿಯ ಮಲ್ಪೆ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ 4 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ₹2 ಕೋಟಿ, ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು-ಬೆಳ್ಳಿಗನೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ₹3 ಕೋಟಿ, ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯ 4 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹58 ಲಕ್ಷ, ಮಂಟರಘಟ್ಟ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ₹ 13.50 ಲಕ್ಷ, ಚಿಕ್ಕಬೆನ್ನೂರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ₹20 ಲಕ್ಷ, ಸಿದ್ಧನಮಠ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ₹30 ಲಕ್ಷ, ತೋಪೇನಹಳ್ಳಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ₹14.50 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ₹6.36 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನುದಾನ ತಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಇಇ ರವಿಕುಮಾರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎಚ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಜೆ.ಬಿ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸೈಯದ್ ಗೌಸ್ ಪೀರ್, ಜಿ. ನಿಂಗಪ್ಪ, ತನ್ವೀರ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎನ್.ಜೆ. ನಾಗರಾಜ್, ಜ್ಯೋತಿ ಕೋರಿ, ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260514-43-1964731793