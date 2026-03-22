ಚನ್ನಗಿರಿ: ಉಪವಾಸ ವ್ರತಕ್ಕೆ ತೆರೆ

ಚನ್ನಗಿರಿ: ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬವಾದ ಈದ್– ಉಲ್– ಫಿತ್ರ್ ಅನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಶನಿವಾರ ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಉಪವಾಸ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ತೆರೆ ಎಳೆದರು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪುರುಷರು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಪರಸ್ಪರ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಡ್ನಾಳ್ ಜಗದೀಶ್ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸೇವಿಸಿದರು. ರಾತ್ರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಾಂಸದೂಟವನ್ನು ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲಾ ಕುಳಿತು ಸವಿದರು. ಬಡವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನೇಬಾಗಿ, ಹಿರೇಮಳಲಿ, ತಾವರೆಕೆರೆ, ಹೊದಿಗೆರೆ, ಕೊಂಡದಹಳ್ಳಿ, ಕಗತೂರು, ಹಟ್ಟಿ, ಬುಳುಸಾಗರ, ಗಾಳಿಹಳ್ಳಿ, ದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳಿಗನೂಡು, ಹಿರೇಕೋಗಲೂರು, ನವಿಲೇಹಾಳು, ಕರೆಕಟ್ಟೆ, ಕಬ್ಬಳ, ಹೊಸೂರು, ಉಬ್ರಾಣಿ, ದೊಡ್ಡಬ್ಬಿಗೆರೆ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಈದ್– ಉಲ್– ಫಿತ್ರ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>