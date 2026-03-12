ಗುರುವಾರ, 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗ ಸೇರಲಿದೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ಅರಣ್ಯ

ಭದ್ರಾವತಿಗೆ ಅಲೆಯುವ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ
ಜಿ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜ್
Published : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:30 IST
Last Updated : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:30 IST
ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾವಣಗೆರೆ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.
– ಪಿ.ಎನ್‌. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್‌, ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗ
Davanagere

