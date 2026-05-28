ಚನ್ನಗಿರಿಯಿಂದ ಹೊಸಪೇಟೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿ: ಜನರ ಆಗ್ರಹ

ಚನ್ನಗಿರಿ: ಪಟ್ಟಣದ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಡಿಪೊದಿಂದ ಚನ್ನಗಿರಿ, ಸೂಳೆಕೆರೆ, ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ, ಕುಂದೂರು, ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು ಮೂಲಕ ಹರಿಹರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಹರದಿಂದ ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಹರಿಹರದಿಂದ ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು, ಕುಂದೂರು, ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ, ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಿದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದೇ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಚನ್ನಗಿರಿ ಬೀರೂರು, ಕಡೂರು ಮೂಲಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಈ ಭಾಗದ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಡಿ.ಸಿ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಮಂಜಾನಾಯ್ಕ, ಬಿ.ಕರಿಯಪ್ಪ, ಚಂದ್ರೋಜಿರಾವ್, ಕೆ.ರಂಗಪ್ಪ, ಎನ್.ರವಿನಾಯ್ಕ, ಎಚ್.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹಾಗೂ ನಿವಾಸಿಗಳು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260528-43-2120666277