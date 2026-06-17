ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ಚನ್ನಗಿರಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>‘ಈಗಾಗಲೇ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರ ವಲಯದ ಅಜ್ಜಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಡಿಪೊ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆಯವರು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಜಾಗ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ನವರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರು ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜು ಶಿವಗಂಗಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಪಟ್ಟಣದ ಗಣಪತಿ ಹೊಂಡದ ಬಳಿ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ– ಸೂಳೆಕೆರೆ– ಭದ್ರಾವತಿ– ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣವನ್ನು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>’ಚಿತ್ರದುರ್ಗ– ಬೀರೂರು– ಕಡೂರು– ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು– ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಬಸ್ಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಜಾಗ ಖಾಸಗಿ ಒಡೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. 81/2 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ಇದ್ದು, ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 10 ಮೀಟರ್ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಜಾಗ ನಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪುರಸಭೆಯವರು ಇ– ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಕೂಡಾ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಏಕಾಏಕಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕ ಯು.ಎಚ್. ನೀಲಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಬುಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ್ ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಮ್ಮದೇನು ಅಡ್ಡಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಂಗುದಾಣವನ್ನು ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರ ಕಡೆಯ ಕುಟುಂಬದವರು ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗೆದಿದ್ದ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದರು. ನಂತರ ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆರಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-43-995155312</p>