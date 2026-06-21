ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅರಳೀಕಟ್ಟೆಯೇ ಆಸರೆ

<p><em>ಎಚ್.ವಿ. ನಟರಾಜ್</em></p>.<p>ಚನ್ನಗಿರಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ, ಗಣಪತಿ ಹೊಂಡದ ಬಳಿಯ ಅರಳೀಮರವು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಯುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೆರಳು ಹಾಗೂ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.</p>.<p>100 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಳೆಯದಾದ ಈ ಅರಳೀ ಮರಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಜ್ಜಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಕುಡಿಕೆಯನ್ನು ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಬಾರದೇ ಇರದಂತೆ ಕೋರಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅರಳೀಮರದ ಸುತ್ತ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಟ್ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಟ್ಟೆ ನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ– ಭದ್ರಾವತಿ– ದಾವಣಗೆರೆ– ಸೂಳೆಕೆರೆ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗಾಗಿ ಈ ಅರಳೀಕಟ್ಟೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ನೂತನವಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ತಂಗುದಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15ರಿಂದ 20 ಜನರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅರಳೀಕಟ್ಟೆಯ ಆಶ್ರಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಈ ಅರಳೀ ಮರದ ಮುಂದೆಯೇ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಈ ಮರವನ್ನು ಕಡಿಯಲು ಬಿಡದೇ ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿ ಮೋಹನ್.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-43-1754436872</p>