ಹೊಸ ನೋಂದಣಿ: ಕೈ ಬಿಡಲು ಒತ್ತಾಯ

<p>ಚನ್ನಗಿರಿ: ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಹೊರಟಿರುವ ಫೇಪರ್ ಲೆಸ್, ಫೇಸ್ಲೆಸ್ ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪತ್ರ ಬರಹಗಾರರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರು ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರ ಸಹಿ, ಪತ್ರ ಬರಹಗಾರರ ಬಿಕ್ಕಲಂ (ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ) ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿದಾರರ ಸಹಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪತ್ರ ಬರಹಗಾರರ ಬಿಕ್ಕಲಂ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಹಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯು. ಬಸವರಾಜ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ. ಹಾಲಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ.ಸ್. ಶಿವಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ಜಿ. ಭೈರಪ್ಪ, ಖಜಾಂಚಿ ಕೆ. ಜಯಪ್ಪ, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಪಿ. ಶಂಕರ್ ರಾವ್, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಬಿ.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260520-43-2129059518</p>