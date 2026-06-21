ಚನ್ನಗಿರಿ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ತೆಂಗು, ಹೂವಿನ ಸಸಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಜೋರು

<p>ಚನ್ನಗಿರಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗು, ವಿವಿಧ ಹೂವು ಹಾಗೂ ನಿಂಬೆ ಸಸಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಕಾರ್ಯ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಿಂದ ಭರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗಿನ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೊಸೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತೆಂಗಿನ ಸಸಿ, ನಿಂಬೆ, ದಾಸವಾಳ, ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ಸಸಿ, ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಸಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಯ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಸಸಿಯನ್ನು ₹450ರಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ತಳಿಯ ಸಸಿ ಮರವಾದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೆಂಗಿನ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಹೂವಿನ ಸಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಂಬೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು (ಒಂದಕ್ಕೆ ₹150) ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹೊಸೂರಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮುರುಗೇಶ್.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಯ ತೆಂಗಿನ ಸಸಿಗಳು ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಮುಂಗಾರು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡಲು ತೆಂಗಿನ ಸಸಿ ಒಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೂವಿನ ಸಸಿಗಳ ನರ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಚಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-43-455344928</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>