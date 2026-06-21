ಚನ್ನಗಿರಿ: ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ

<p>ಚನ್ನಗಿರಿ: ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 21ರಂದು ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಎಇಇ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳಗಳು: ಚನ್ನಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣ, ಹೊನ್ನೇಬಾಗಿ, ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ರಾಜಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಮಾವಿನಹೊಳೆ, ಗಂಡುಗನಹಂಕಲು, ಹೊನ್ನನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಹನುಮಂತನಗರ, ಗುರುಪುರ, ಹರೋನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಚನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ದಂಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ, ದಿಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಎರೇಹಳ್ಳಿ, ಗೋಪನಾಳ್, ಅಜ್ಜಿಹಳ್ಳಿ, ಸುಣಿಗೆರೆ, ಮುದಿಗೆರೆ, ಬುಸ್ಸೇನಹಳ್ಳಿ, ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕೂಲಿಕೆರೆ, ದೋಣಿಹಳ್ಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ, ತಿಮ್ಲಾಪುರ, ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ, ಆಗರಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ, ಹೊಸ ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ, ಆಕಳಿಕಟ್ಟೆ, ಬಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-43-1034831250</p>