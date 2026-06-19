ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಗುಂಪು ವಿಮೆ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ

<p>ಚನ್ನಗಿರಿ: ‘ತುಮ್ಕೋಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ 1984ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದಲೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಗುಂಪು ವಿಮೆ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಈ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ತುಮ್ಕೋಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಚನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ತುಮ್ಕೋಸ್ ಸದಸ್ಯರ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಯಿಲೆ, ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂದಿಗ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಪಾರಾಗಲು ಈ ‘ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ’ಯನ್ನು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೂ ಮಾಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ‘ಸದಸ್ಯರ ಗುಂಪು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆ’ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಸದಸ್ಯರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜೂನ್ 29ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ತುಮ್ಕೋಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಂ.ಎನ್. ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ, ಜಿ.ಬಿ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಟಿ.ವಿ. ರಾಜು, ಎಚ್.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಕೆ.ಎನ್. ಪ್ರಭುಲಿಂಗಪ್ಪ, ಜಿ.ಆರ್. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಬಸವರಾಜ್, ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಶೋಭಾ, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಓಂಕಾರಮೂರ್ತಿ, ಲೋಕೇಶ್ವರ, ಎಸ್. ರಘು ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎನ್.ಪಿ. ಮಧು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-43-897992664</p>