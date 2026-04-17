‘ಸಮಾನತೆ ಸಾರಿದ ಹರಿಕಾರ’

ಚೀಲೂರು(ನ್ಯಾಮತಿ): ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಂವಿಧಾನ ಮೂಲಕ ಸಮಾನತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟವರು ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಎಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೀಲೂರು ಎ.ಕೆ. ಕುಮಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಚೀಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಕೆ.ಎಂ. ಸಂದೇಶ್ ಕೋಲಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 135ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಚೀಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎ.ಕೆ. ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಘಟಕವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು.</p>.<p>ದಿಡಗೂರು ರುದ್ರೇಶ, ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಮತ್ತು ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜ್ಗರ್ಬಾಷಾ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಡಿ.ಎನ್. ಗಿರೀಶ್, ಬಾಬು, ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ, ಮುಖಂಡರಾದ ವಾಗೀಶ್ ಆರ್. ಪ್ರದೀಪಕುಮಾರ, ಕಿರಣ, ಪ್ರವೀಣ, ನಿಂಗರಾಜ, ಪ್ರದೀಪ, ಉಮೇಶ, ಭರ್ಮಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>