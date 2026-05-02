ಜಗಳೂರು: ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೇ 9ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ 'ಸಾರ್ಥಕ 50 ವರ್ಷ–ಬಿಎಸ್ವೈ ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವ' ಸಮಾವೇಶದ ಅಂಗವಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುರುಸಿದ್ದಾಪುರ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಎಸ್.ವಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ, ಎಚ್.ಪಿ.ರಾಜೇಶ್ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರದ ಗೃಹಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದು ಸಮಾವೇಶದ ಬಳಿ ಉಪಾಹಾರ, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಎಂ. ಮರುಳಾರಾಧ್ಯ, ಮುಖಂಡರಾದ ಪಲ್ಲಾಗಟ್ಟೆ ಮಹೇಶ್, ಕೆಂಚನಗೌಡ, ಸೊಕ್ಕೆ ನಾಗರಾಜ್, ಎಸ್.ಕೆ. ಮಂಜುನಾಥ್, ವೇಣುಗೋಪಾಲ ರೆಡ್ಡಿ, ಬಿಸ್ತುವಳ್ಳಿ ಬಾಬು, ಯರಬಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಧರ್ಮನಾಯ್ಕ, ಡಿ.ವಿ. ನಾಗಪ್ಪ, ರಾಜಪ್ಪ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ, ಜೆ.ವಿ. ನಾಗರಾಜ್, ಕುಬೇರಪ್ಪ, ಮಾಗಡಿ ಮಂಜಣ್ಣ, ರವಿಕುಮಾರ್, ಮಹೇಶ್, ಅರವಿಂದ ಪಟೇಲ್, ಶಿವು ಹನುಮಂತಾಪುರ, ಪ್ರಕಾಶ್, ಓಬಳೇಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>