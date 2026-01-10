ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
ದಾವಣಗೆರೆ: ಶೀತಗಾಳಿ, ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಗೆ ಜನ ತತ್ತರ

ಸಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಸಂಜೆ ಮಂಜು ಮುಸುಕಿದ ವಾತಾವರಣ
ಗಿರೀಶ್‌ ಎಂ ನಾಡಿಗ್‌
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 2:55 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 2:55 IST
ಸಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬನಿ ಆವರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು
