ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಲಿ: ಮಾದಾರ ಚನ್ನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p><strong>ಹರಿಹರ</strong>: ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಯಿಂದ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಎಲ್ಲಾ 101 ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮಾದಾರ ಚನ್ನಯ್ಯ ಗುರುಪೀಠದ ಬಸವಮೂರ್ತಿ ಮಾದಾರ ಚನ್ನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಮೈತ್ರಿವನದ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಆದಿಜಾಂಬವ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಷಡಕ್ಷರ ಮುನಿ ದೇಶೀಕೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರುವರೆಗಿನ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಬುಧವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯದಂತೆಯೇ ಆಯೋಗವು ಒಳಮೀಸಲಾತಿಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಅಹಿಂದ ಪರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂದೇ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಿಂದಲೂ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ 3 ದಶಕಗಳಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೋವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಮಾಡಿದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆಯನ್ನೂ ಈ ಸಮುದಾಯ ಮಾಡಿದೆ’ ಎಂದು ಷಡಕ್ಷರಮುನಿ ದೇಶೀಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮುದಾಯದ ಯುವ ಜನರು ವಯೋಮಾನದ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 2 ತಲೆಮಾರಿನ ಯುವಕರು ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ದರೂ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗಿನ ಗಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಯಾಗದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವುದು ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸರ್ಕಾರದ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ಯಾತ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಲುಪುವ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>‘280 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗಿನ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸಬೇಕಿದೆ. ಮಾರ್ಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಗ್ರಾಮ, ಪಟ್ಟಣ, ನಗರಗಳ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡ ಎಚ್.ನಿಜಗುಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಎಸ್.ಶಿವಶಂಕರ್, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂದಿಗಾವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶ್ರೀಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗದಗಗಿನ ಸದ್ಧರ್ಮ ಪೀಠದ ಶಿವಮುನಿ ಶ್ರೀ, ರೋಣದ ಸವಡಿ ಮರುಳಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದ ಮರುಳ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ, ಕೊಪ್ಪಳದ ಕುಕನೂರು ಮರುಳಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮದ ಗದ್ದಿಗೆಪ್ಪಜ್ಜ, ಹಂಪಿ ಮಾತಂಗ ಪೀಠದ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಭಾರತಿ ಶ್ರೀ, ಹಿರೇಸಿಂದೋಗಿ ಕೋಟೆಯ ಮರುಳಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದ ನಾಗರಾಜ ಶ್ರೀ, ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ರವಿನಾರಾಯಣ, ನಿರಂಜನ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಪ್ರೊ.ಎಚ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಎಚ್.ನಿಜಗುಣ, ಎಚ್.ಮಲ್ಲೇಶ್, ಎಲ್.ನಿರಂಜನ ಮೂರ್ತಿ, ಹೆಗ್ಗೆರೆ ರಂಗಪ್ಪ, ಜಿ.ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ, ಎಂ.ಬಿ.ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಎಚ್.ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪ, ಎಚ್.ಶಿವಪ್ಪ, ಎಸ್.ಕೇಶವ, ಎಂ.ಎಸ್.ಆನಂದಕುಮಾರ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರಭೋಸ್, ಶಿವರಾಮ್, ಹಾಲೇಶ್, ಶಶಿಧರ್, ನಾಗೇಶ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>