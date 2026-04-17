Viedo: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರರು -ನ್ಯಾಯಯುತ ಪಾಲು ಸಿಗುತ್ತಿದೆಯೇ?

ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಮತದಾನದ ಬಳಿಕ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ ಶಾಮನೂರು ಪರವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೋಲಿಗೆ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅದೇ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರು ಆಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ವಿನಃ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಪಾಲನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಟೀಕೆಯೂ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಥಿತಿ, ಸಮುದಾಯದ ಹಿತಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕಿದೆ, ಸರ್ಕಾರ –ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಸುತ್ತ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.