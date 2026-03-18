ದಾವಣಗೆರೆ | ‘ಸಂವಿಧಾನವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ’: ಜಾಗೃತಿಯಾನ

'ದಾವಣಗೆರೆ:' 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಮತ್ತು 'ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್' ಪತ್ರಿಕಾ ಬಳಗವು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 'ಸಂವಿಧಾನವೇ ಬೆಳಕು' ಅಭಿಯಾನದಡಿ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಹಾಗೂ ವಾಕಥಾನ್ 'ಸಂವಿಧಾನವೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ' ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳಿತು.

ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಮಳೆಗೆ ಪುಳಕಗೊಂಡಿದ್ದ 'ಶಿವಗಂಗೋತ್ರಿ' ಆವರಣವು 'ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯೋಣ– ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡು ದಾವಣಗೆರೆ' ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿತ್ತು. ತಂಪಾಗಿ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಳಿಯು ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 'ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ'ದ ಮಹತ್ವ ಅರಿಯುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದರು.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಾಕಥಾನ್ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣಗಳು ನಡೆದವು. ಸಂವಿಧಾನದ ತಿರುಳು, ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರಿಶ್ರಮ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಡುಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಶೇಷತೆ ಅರಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 'ಸಂವಿಧಾನವೇ ಬದುಕು' ಎಂಬುದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಡಿ. ಕುಂಬಾರ ಅವರು ವಾಕಥಾನ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಎಂಬಿಎ ವಿಭಾಗಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಆವರಣದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ವಾಕಥಾನ್, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹಾಕಿತು. 'ಜ್ಞಾನಸೌಧ', ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಆಡಳಿತ ಭವನಗಳ ಮೂಲಕ ಎಂಬಿಎ ವಿಭಾಗದ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಮರಳಿತು. 'ಸಂವಿಧಾನವೇ ಬೆಳಕು', 'ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವೇ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ', 'ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ', 'ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಜೈ' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮೊಳಗಿದವು.

'ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯಾಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಭಾರತವನ್ನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಇನ್ನೂ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದವರೆಗೆ ಬರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅನೇಕರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ದೇವರಷ್ಟೇ ಸಮಾನ. ತಂದೆ–ತಾಯಿಗೆ ಕೊಡುವ ಗೌರವವನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೂ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ವಾಕಥಾನ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಡಿ. ಕುಂಬಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

'ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶ ಎಂಬ ಪೊರೆ ಭಾರತೀಯರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅರಿಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪೊರೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರತಿಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

'ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೊಂದಲು ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನವಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡ ಫಲವಾಗಿ 500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಭಾರತದ ಅಂಗವಾದವು. ದೇಶದ ಮೊದಲ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಇಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಮರೆಯಬಾರದು' ಎಂದರು.

'ಸಂವಿಧಾನದ 370ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರದ