ಜಗಳೂರು: ಜಾತಿ ಕಸುಬುಗಳ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯ ತಡೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಮದ್ದು

<p><strong>ಜಗಳೂರು:</strong> ‘4,635 ಜಾತಿ, ಉಪಜಾತಿಗಳಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಸುಬುಗಳ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಮಹತ್ವ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್.ಎನ್. ನಾಗಮೋಹನದಾಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಣೆಹಳ್ಳಿ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ‘ದಾಸೋಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉತ್ಸವ’ದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ಸಂವಿಧಾನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಾವೇಶ’ವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿವಾರು ಕಸುಬುಗಳಿವೆ. ಜಾತಿಗೊಂದು ಸ್ಮಶಾನ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳಿವೆ. ದಲಿತರನ್ನು 2ನೇ ದರ್ಜೆ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಫಲವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೇ 18ರಷ್ಟಿದ್ದ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಂದು ಶೇ 81ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಜಾತಿ, ಕಸುಬುಗಳ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯ ತಡೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಮದ್ದು. ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಯುವಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದು, ದೇಶದ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಡಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶರಣರ ಕಾಯಕದ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದವರಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಮಿತಿ ಮೀರುತ್ತಿದೆ. ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ, ಮೋಸ ಸಲ್ಲದು. ಮನುಷ್ಯ ಅತಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿ, ಅಹಂಕಾರಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದು ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತಾಯಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವಾಗಿದೆ. ಮಠಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸದ್ಬಾವನೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಗುರು ಆದವನು ನೈತಿಕ ನಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯಬಾರದು. ಜನರು ಕಾವಿ ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಅನಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತದಿದ್ದರೆ ನಾವೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರೇ ಆಗುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನುಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸಂವಿಧಾನ ಎಂದರೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವಾಗಬೇಕು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಶಯದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಘಟನೆ, ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ, ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದು ನಡೆದಿದೆ’ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿಲ್ಲಪ್ಪ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಾಸೋಹ ಮಠದ ಸಂಚಾಲಕ ದೊಣೆಹಳ್ಳಿ ಗುರುಮೂರ್ತಿ, ಕಾನಾಮಡುಗು ಮಠದ ಐಮಡಿ ಶರಣಾರ್ಯರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಕೆ.ಬಸವರಾಜನ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಆವರೆಗರೆ ರುದ್ರಮುನಿ, ಶಿವಶಂಕರ್, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಭೀಮಣ್ಣ, ವಕೀಲ ಎಲ್.ಎಚ್. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮರೇನಹಳ್ಳಿ ಬಸವರಾಜ್, ಅರಕೆರೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ವೇಣುಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರೊ.ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸ್ಮಿತಾ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಲ್.ಪಿ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರಬೋಸ್, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಭದ್ರಪ್ಪ, ಪ್ರಕಾಶ್, ಮನೋಜ್, ಶರತ್, ದಾದಖಲಂದರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<div><blockquote>‘ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಗೆ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು. ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು.</blockquote><span class="attribution">ಜಿ.ಬಿ.ವಿನಯ್ಕುಮಾರ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ </span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>