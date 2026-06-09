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ದಾವಣಗೆರೆ: ಮುಂಗಾರುಪೂರ್ವ ಮಳೆ, ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ 823 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ

ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಪಿ.
Published : 9 ಜೂನ್ 2026, 4:30 IST
Last Updated : 9 ಜೂನ್ 2026, 4:30 IST
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ಜಂಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಜಮೀನುಗಳ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಹಾರದ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಲಿದೆ
ಜಿ.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
DavanagereRain alert

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