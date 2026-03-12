ದಾವಣಗೆರೆ: ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು

<p><strong>ನ್ಯಾಮತಿ</strong>: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ಎಚ್.ಪಿ. ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಸರಬರಾಜು ಇದ್ದು, ಎಚ್.ಪಿ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಾರದಿಂದ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗುತ್ತಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಎರಡು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಾತ್ಕಲಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಬರಾಜು ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>