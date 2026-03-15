ಹೊನ್ನಾಳಿ: 'ಹಣ ದ್ವಿಗುಣ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿ ಇತರೆ ಆಸೆ– ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರೇ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಚನ್ನಗಿರಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ರುದ್ರೇಶ್ ಎಸ್. ಉಜ್ಜನಕೊಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆನ್ಲೈನ್, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಹಾಗೂ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವನೆಯಿಂದಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ದೋಚಲು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕನ್ನ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಾಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸಂದೇಶ ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಡಿ. ವಿನಾಕಾರಣ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಒಟಿಪಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ದೋಚುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

'ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳೂ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಷದ 365 ದಿನವೂ ನಿಮಗಾಗಿ ತೆರದಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸದಾ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಪೊಲೀಸರು ಜನಸ್ನೇಹಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ' ಎಂದರು.

ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ. ಧನಂಜಯ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಧರು, ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ರೈತರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಣೀಯರು. ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಪೊಲೀಸರು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ ಪ್ರೊ. ನಾಗರಾಜ್ನಾಯ್ಕ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.