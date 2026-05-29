‘ಇ–ಸ್ವತ್ತು’ ವಿತರಣೆಗೆ ಕೋರಿಕೆ

ದಾವಣಗೆರೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳವನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರನೇಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ 'ದಾವಣಗೆರೆ–ಹರಿಹರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ' (ಧೂಡಾ) ಕೂಡಲೇ 'ಇ–ಸ್ವತ್ತು' ವಿತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸರೆ ಕಟ್ಟಡ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್.ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸ್ವಂತ ಸೂರು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂಬಲದಿಂದ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಗ್ಗೂಡಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 4 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 20X30 ಅಳತೆಯ 165 ನಿವೇಶನಗಳಿವೆ. 2021ರ ಬಳಿಕ ಈ ಬಡಾವಣೆ 'ಧೂಡಾ' ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. 'ಇ–ಸ್ವತ್ತು' ವಿತರಿಸಿ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಯುಕ್ತೆ ರೇಣುಕಾ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸರೆ ಕಟ್ಟಡ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರಾದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ರವಿ ಪೇಂಟರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>