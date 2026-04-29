ತೇವಾಂಶ ಕೊರತೆ; ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಉದುರುತ್ತಿವೆ ಅಡಿಕೆ ಹರಳು

ದಾವಣಗೆರೆ: ಈ ಬಾರಿಯ ಬೇಸಿಗೆಯ ಸುಡುಬಿಸಿಲು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾದ ಅಡಿಕೆಯು ತೇವಾಂಶ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಲುಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಎಂಟ್ಹತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರತೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. 36 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಿಂದ 38 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಷ್ಟು ಉಷ್ಣತೆ ಆವರಿಸಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪವನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ, ಅಡಿಕೆ ಮರದ ಹರಳು ಉದುರುತ್ತಿವೆ. ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಷ್ಟೇ ಯತ್ನಿಸಿದರೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಡಿಕೆ ಫಸಲಿನ ಮೇಲಿದ್ದ ರೈತರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಮರಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ತೀವ್ರವಾಗಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಿಸಲು ಕಾರಣ. ಮಳೆ ಸುರಿಯದೇ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವಾರ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 30ರಿಂದ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ' ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಒಂದೆರೆಡು ಮಳೆಯಾದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p>.<p>ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ತೇವಾಂಶ ಅತಿಮುಖ್ಯ. ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ಬೇಸಿಗೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಕಳೆಗುಂದುತ್ತವೆ. ಹರಳು ಮರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಆಸ್ಪದ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ತೋಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಹಸಿರು ಬೇಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೈತರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್.</p>.<p>ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಲ್ಲೂ ಹರಳು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದರೆ. ಆದರೆ ಅದು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಬೆಳೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಹೊಸ ಹೊಂಬಾಳೆ ಮೂಡಿತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತೆಂಗಿನ ಹರಳು ಉದುರುವುದರಿಂದ ಅಷ್ಟ ನಷ್ಟವಾಗದು ಎಂಬುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದರೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪುತಲೆ ಹುಳಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಡಿಕೆಯ ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಆರಂಭವೇ ಬಿರುಸಾಗಿದೆ. ಶೇ 20ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಖೋತಾ ಅಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ರೈತ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ರೈತರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆಗಬಹುದಾದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1.80 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 60,000ದಿಂದ 70,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಫಸಲು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. 7,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಬೆಳೆ ಇದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>