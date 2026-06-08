ಬಾತಿ ಕೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಬಲಿಷ್ಠ ತಡೆಗೋಡೆ, ವಾಹನ ಸವಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೆರೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವೂ ಸಿಗದಂತೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಲಸಸ್ಯ.. ಕೆರೆಯ ಏರಿಗುಂಟ ಸಾಗುವಾಗ ಚಕ್ಕನೆ ಎದುರಾಗುವ ತಿರುವು.. ವಾಹನದ ವೇಗ ತಗ್ಗಿಸದೇ ಮುನ್ನಡೆದರೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿ..</p>.<p>ಇದು ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಹರಿಹರ ನಗರಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾತಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣ. ಈ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆತಂಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಕೆರೆಯನ್ನು ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಅಂದಾಜು ಒಂದೂವರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಈ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಏರಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ತಡೆಗೋಡೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ವಾಹನ ಸವಾರರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲು ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ ಅವು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವಷ್ಟು ಸಮರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ಬಹುತೇಕ ಕಂಬಗಳು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ವಾಲಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಕಂಬಗಳ ಕುರುಹೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕೆರೆಯ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಜಲಸಸ್ಯಗಳು ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಕೆರೆಯ ಇರುವಿಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಯತಪ್ಪಿ, ಕಲ್ಲುಕಂಬಗಳತ್ತ ವಾಹನ ನುಗ್ಗಿದರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಕೆರೆಗೆ ಇಳಿದು ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು.</p>.<p>‘ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಂರ್ಪಕಿಸುವ ಕೆರೆಯನ್ನು ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ವಿಪರ್ಯಾಸ. ದಿನವೂ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುವ ಈ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆರೆ ಇರುವ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಲೋಹದ ತಡೆಗೋಡೆ (ಸ್ಟೀಲ್ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್) ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾಹನಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ನುಗ್ಗಿದರೂ ಅಥವಾ ಆಯತಪ್ಪಿದರೂ ಲೋಹದ ತಡೆಗೋಡೆಯು ಅಪಾಯದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಎಂ. ಆಕಾಶ್.</p>.<p>ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಮುಂದಾಗಬಹುದಾದ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆರೆಯು ಆರಂಭವಾಗುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಾಹನಗಳ ವೇಗದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಹಾಗೂ ತಿರುವು ಇದೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ ಎಂಬಂತಹ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಉಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. </p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-43-908030612</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>