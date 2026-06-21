ಬೆಣ್ಣೆನಗರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಯುವ ಬರಹಗಾರರಿಂದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಆಹ್ವಾನ

<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ಇಲ್ಲಿನ ‘ಬೆಣ್ಣೆನಗರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ’ವು 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ‘ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ಗೆ ಯುವ ಬರಹಗಾರರಿಂದ ಸ್ವರಚಿತ ಕಥಾ ಸಂಕಲನದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ₹ 5,001 ನಗದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 40 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಯುವ ಬರಹಗಾರರು ಡಿಟಿಪಿ ಬರವಣಿಗೆಯ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಬಹುದು. ಅನುವಾದಿತ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ದೃಢೀಕರಣ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಲು ಜುಲೈ 31 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಫಕೀರೇಶ್ ಆದಾಪುರ, ಸಂಚಾಲಕರು, ಬೆಣ್ಣೆನಗರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ, ಇ.ಡಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ನಂ. 439/8, 7ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಚೇತನ ಹೋಟೆಲ್ ರಸ್ತೆ, ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಕಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊ.ನಂ. 998015626, 9611969690 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಘದ ಸಂಚಾಲಕರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-44-1053974927</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>