ಮಾಯಕೊಂಡ: ಭದ್ರಾ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ರೈತರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನೀರಾವರಿ, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶದಂತೆ ಹಿರೇ ತೊಗಲೇರಿ, ಕಬ್ಬೂರು, ವಿಠಲಾಪುರ, ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ, ಅಣಬೇರು, ನಲ್ಕುಂದ ಬಳಿಯ ಭದ್ರಾ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಮೋಟರ್ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ರೈತರು ಸಹಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ತಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾಲುವೆಯ ಕೊನೆ ಭಾಗದ ರೈತರ ಭತ್ತ ಕಾಳುಕಟ್ಟುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈಗ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ರೈತರೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಜಿ.ಬಿ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಎಇಇ ಜಿ.ಪಿ. ವಿಕಾಸ್, ಶ್ರೀಧರ್, ರಮೇಶ್, ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾಯಕೊಂಡ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಚೇತನ್ ಸೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-43-412699279</p>