ಭದ್ರಾ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗಿದ ಭತ್ತ...

ಕಡರನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ: ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಕೊನೆ ಭಾಗದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿಯೂ ನೀರು ತಲುಪದ್ದರಿಂದ ಜಮೀನುಗಳು ಬೀಳು ಬಿದ್ದಿವೆ.</p>.<p>ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೈತರು ಈಗ ಜೀವಜಲ ಸಿಗದೆ ಪರಿತಪಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಕಾಳು ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಭತ್ತದ ಪೈರು ರಣ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾನುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 11ನೇ ನಾಲೆಯಿಂದ 10 ದಿನದ ಸರದಿಯಂತೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಅಸಮರ್ಪಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನ ಕಾರಣ ಗದ್ದೆಗಳು ಒಣಗಿವೆ ಎಂದು ರೈತರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಕಾಳು ಕಟ್ಟುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೆಳೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಕರೆಗೆ ₹25 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹35 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಫಸಲು ರೈತರ ಕೈಸೇರದಿದ್ದರೆ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>'ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಭಾಗದಿಂದ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ಭಾನುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಪ್ರಕಾಶ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>25 ರಿಂದ 30 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿವೆ. ಮೇ 17ರಿಂದ ನಾಲೆಗೆ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭದ್ರಾ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ರೈತರ ನಿಯೋಗ ತೆರಳಿ, ನೀರು ಹರಿಸುವ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀರು ಮುಂದುವರಿಸದಿದ್ದರೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಖಚಿತ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>