ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ: ಮೂಲೇಲಿದ್ದ ಚಪ್ಪಲಿ.. ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಬಿಜೆಪಿ..

ದಾವಣಗೆರೆ: ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರದೇವತೆ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾದೇವಿ ದೇಗುಲದ ಹೊರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾದ ಪ್ರಕರಣ ವಿವಾದದ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೈಗೆ ಪ್ರಬಲ ಅಸ್ತ್ರವೊಂದನ್ನು ನೀಡಿ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.

'ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಲೋಪ ವಾಗಿರುವುದು ನಿಜ. ಬೇರೆ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದಿರುವವರಿಂದ ಅಚಾತುರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಇದು ತಿರುಗುಬಾಣವಾಗಿದೆ.

'ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರಬಹುದಾದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನೇ ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕೆದಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ದೇಗುಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯ ಬಳಿಕ ಗಣಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಗುದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಏನು?: ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಮಾರ್ಚ್ 23ರಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಶಕ್ತಿಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ನಗರ ದೇವತೆ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇಗುಲದ ಬಳಿಯಿಂದ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ದೇಗುಲದ ಬಳಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ದೇಗುಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲವರ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಪ್ಪಲಿ ದೇಗುಲದ ಹೊರ ಆವರಣದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದವು.

'ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದೇಗುಲದ ಬಳಿಗೆ ತೆರಳಿದೆವು. ಆಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನನ್ನನ್ನೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಕುಣಿದಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದೇಗುಲದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಆಗಿರುವ ಈ ಅಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಯಶವಂತರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ: ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮುಖಂಡರು ದೇಗುಲದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹೊರ ಆವರಣದ ಮೂಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಳಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿತು. 'ದುಗ್ಗಮ್ಮ ದೇವಿ ಭಕ್ತರೇ, ಇವರಿಗೆ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ತೋರಿಸಿ' ಎಂಬ ಒಕ್ಕಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಲವರು ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ಕುರಿತು ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರ–ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಗಾಂಧಿ ನಗರದ ಹೊರಟ್ಟಿ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯರು ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿಗೆ ಹಾಲು, ತುಪ್ಪದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಘಟನೆ ನಡೆದು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಬಿಜೆಪಿ ಅಚಾತುರ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದಿದೆ.

ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸಿ ದೇಗುಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ಆಕಸ್ಮಿಕವೇ ಹೊರತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಕೃ