ರಾಧಾಮೋಹನ್‌ ದಾಸ್‌-ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಇಡೀ ದಿನ ಕಸರತ್ತು: ಭಿನ್ನಮತ ಶಮನ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 14:21 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 14:21 IST
2028ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಬಿ.ಎಸ್‌. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದಿರುವಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
-ಬಿ.ಪಿ.ಹರೀಶ್‌, ಹರಿಹರ ಶಾಸಕ
ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಾಧಾಮೋಹನ್‌ದಾಸ್‌ ಅಗರವಾಲ್‌ ಬಳಿ ಕೆಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ಏನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
-ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ, ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ
