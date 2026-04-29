ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ

ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು: ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ತೋಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಲಾಭಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಧನ ಸಹಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಉಚಿತ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜು ವಿ. ಶಿವಗಂಗಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಕಾಕನೂರಿನ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ, ಫಲದಾಯಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವೋರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪರಂಪರಾಗತ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರೈತರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ವಿನೂತನ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ, ಮಾವಿನ ಬೆಳೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸಲು ತರಳಬಾಳು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ತರಳಬಾಳು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬಸವನ ಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಶ್ರೀಶೈಲ, ಲೋಕೇಶಪ್ಪ, ಭೈರೇಶಪ್ಪ, ಎಂ.ಬಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>