ಎಐ ವಿಡಿಯೊ ಬಳಕೆಯಲ್ಲೂ ಪೈಪೋಟಿ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜಕಾರಣ, ಪ್ರಚಲಿತ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನ ಆಧರಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ (ಎಐ) ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿ, ಎದುರಾಳಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಕಾಲೆಳೆಯುವಂತಹ ಎಐ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಹಾಗೂ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಾದ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಹಾಗೂ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಆಯಾ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸುಡುಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಎಐ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚುವ (ಶೇರ್) ಮೂಲಕ ಕುಳಿತಲ್ಲಿಯೇ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮತದಾರರನ್ನು ದರಲ್ಲೂ ಯುವ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಐ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಎಐ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತದಾರರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>'ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುವಂತಹ ಎಐ ವಿಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸುಸಜ್ಜಿತ ರಸ್ತೆಗಳು, ಚರಂಡಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಎಐ ಮೂಲಕ ಕೃತಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿ ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು 'ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಐ ಮೂಲಕ ಟೀಕೆ: ಮಹಿಳಾ ರಾಜಕಾರಣಿಯೊಬ್ಬರು 'ಯುವಕರು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಆ ಯುವಕರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೇ ಆಗಿರಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿದ ಇಂಥವೇ ಹತ್ತುಹಲವು ಎಐ ವಿಡಿಯೊ ಹಾಗೂ ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ನಿರತವಾಗಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>